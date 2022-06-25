وزارة العمل بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالحصول على تصريح عمال

أصدرت وزارة العمل بغزة، اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًّا للمواطنين الراغبين بالحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة، في تصريح عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إنّه لن تقوم بترشيح أسماء الأشخاص الذين لديهم بالفعل سجل تجاري (حقيقي) إلى هيئة الشؤون المدنية.

وشدّدت الوزارة على أنّ التصاريح التي تصدر هي للعمال فقط، فيما السجلات التجارية الحقيقة هي للتجار.

وأضافت "عملنا فقط لمن لا سجل تجاري له بتاتًا أو من عنده سجل تجاري مرمز (#) فقط".

ولفتت إلى وجود خمسة شروط لمن يتم ترشيحه للحصول على تصريح عمل، وهي "أن يكون متزوجًا، وعمره يزيد عن 26 عامًا، وألّا يكون موظفًا، أو صاحب دخل ثابت، وألّا يكون عليه منع قضائي من السفر، وألّا يتجاوز عمره الـ٦٠ عامًا، وألّا يكون لديه سجل تجاري حقيقي".

وأوضحت الوزارة أنّه تمّ فتح رابط التسجيل للعمال للاستفادة من تصاريح العمل في الداخل على مدار ستة أشهر، منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وتمّ إغلاقه في نهاية أبريل/نيسان 2022، وأنّ عشرات آلاف المواطنين الباحثين عن فرصة عمل قد سجّلوا في الرابط المذكور.

وأضافت "استلمت الشؤون المدنية من وزارة العمل ما مجموعه ٣٧٠٠ مرشح من الأسماء المسجلة، وصدر من الأسماء المرشحة للشؤون المدنية عن طريق وزارة العمل ٧٦٢ تصريح عمل فقط".

وتابعت "منذ أبريل الماضي لم تستلم الشؤون المدنية أي أسماء جديدة مرشحة للعمل من وزارة العمل"، متوقعة أن تستلم الشؤون المدنية أسماء جديدة مرشحة للعمل في الداخل المحتل خلال الفترة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين