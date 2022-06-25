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اقتراب رونالدو من بايرن ميونخ "شائعة"

25 يونيو 2022 . الساعة 00:30 بتوقيت القدس
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رونالدو

نفت تقارير صحافية اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من بايرن ميونخ الألماني، في ظل رغبة الأول في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لن يتحقق بفريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تلك الأخبار المتداولة بأنها "شائعات مجنونة"، وأن إدارة بايرن ميونخ لن تتخطى هيكل وسقف الأجور بالفريق.

وذكرت الصحيفة: انضمام رونالدو إلى بايرن ميونخ سيهدم سقف الرواتب لأنه يحصل على 29 مليون يورو سنويًا حاليًا.

وتابعت: إدارة بايرن لن تدفع أكثر من 20 مليون يورو للاعب وصل عمره إلى 37 عامًا.

وأثيرت شائعات حول مستقبل رونالدو في مانشستر مع قدوم الهولندي تن هاغ لقيادة الفريق بالموسم المقبل، لكن الأخير أكد أن البرتغالي سيكون ضمن خططه المستقبلية بكل تأكيد.

المصدر / وكالات
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#رونالدو #محمد صلاح #ميسى #بايرن ميونخ

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