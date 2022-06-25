الأمم المتحدة: أبو عاقلة قتلت برصاصة إسرائيليّة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المفوضية لحقوق الإنسان التابعة لها، خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قد قتلت في 11 أيار/ مايو بنيران قوات الاحتلال، مطالبة (سرائيل) بإجراء تحقيق باستشهادها.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني في مؤتمر صحافيّ في جنيف إن "جميع المعلومات التي جمعناها بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية".

وأكدت أن الطلقات "ليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

وأضافت: "نحثّ (إسرائيل) على إجراء تحقيق جنائي في وفاة شيرين أبو عاقلة".

وقالت شمدساني "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين"، مضيفة أنه "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا".

المصدر / فلسطين أون لاين