بحرية الاحتلال تطارد الصيادين شمال غزة

طاردت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، وأطلقت للنار تجاهها.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال غزة طاردت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية، وسط إطلاق للنار.

وقالت إن كثافة إطلاق النار وملاحقة البحرية الإسرائيلية أجبرت الصيادين على مغادرة البحر خوفا على حياتهم وممتلكاتهم.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين