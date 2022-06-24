فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استنكار واسع لاستمرار الأجهزة الأمنية للاعتقال السياسي بحق الطلاب والناشطين

مانويل مسلم: دماء الشهداء ورصاص المقاومين سبيل العودة لفلسطين

الدولار يتراجع أمام الشيكل

"الوهم المتبدد".. عملية نوعية تُوّجت بتحرير أكثر من 1000 أسير وأسيرة

16 عامًا على عملية الوهم المتبدد.. وفي جعبة المقاومة المزيد!

3 شهداء و429 إصابة في 1062 اعتداءً للمستوطنين بالضفة والقدس

"حلايقة" تدعو إلى الحشد في اعتكاف العشر الأوائل من ذي الحجة بالأقصى

9 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يقتحم حفل زفاف في الخليل

هنية على رأس وفد حماس يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

9 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

24 يونيو 2022 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
...

 أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم مراسل تلفزيون فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 9 منهم، والعشرات بالاختناق بينهم الصحفي أنال الجدع.

وقالت إن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين تصدوا لهم بالحجارة وحالوا دون اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#قوات الاحتلال #إصابات #مواجهات #كفر قدوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة