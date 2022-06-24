9 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم مراسل تلفزيون فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 9 منهم، والعشرات بالاختناق بينهم الصحفي أنال الجدع.

وقالت إن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين تصدوا لهم بالحجارة وحالوا دون اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين