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هنية على رأس وفد حماس يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون

24 يونيو 2022 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
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التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة صباح اليوم الجمعة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وعبّر رئيس الحركة عن تهنئته للبنان بإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي، مؤكدا أهمية قوة لبنان واستقراره وأمنه، معتبرا كل ذلك قوة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

واستعرض رئيس الحركة التطورات المتعلقة بفلسطين والقدس والأقصى والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى المتغيرات السياسية في المنطقة، ومحاولات اختراقها وإعادة تشكيلها عبر بوابة التطبيع بما يتطلب تمتين الموقف العربي في مواجهة هذه التحديات.

واستعرض رئيس الحركة موضوع اللاجئين وضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية وحقوقهم الإنسانية، مع التأكيد على تمسكنا بحق العودة ورفضنا لأي مشاريع توطين أو تهجير أو الوطن البديل.

ومن جانبه رحب فخامة الرئيس بوفد حركة حماس، مؤكدا المواقف الثابتة للبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأشاد بإنجازات المقاومة والصمود الفلسطيني، معتبرا أن حصار قطاع غزة بسبب ما حققته المقاومة من نجاحات، غير أن النتيجة جاءت عكس ما خطط له الاحتلال. 

وأضاف: وقوفنا معكم واجب علينا، وقال لا يمكن أن نتخيل القدس بدون كنيسة القيامة أو الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #ميشال عون #إسماعيل هنية

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