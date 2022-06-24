"الأعلى للرياضة" يستنكر الاعتداء على نادي الرضوان ويُهنئ أبطال الدوري

استنكر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الاعتداء الذي تعرض له نادي الرضوان الرياضي بمدينة غزة، وعبر المجلس الأعلى في بيانه عن تضامنه مع النادي بعد الاعتداء الآثم وما أسفر عن ذلك من أضرار مادية في مقر النادي والإصابات التي لحقت بمن تواجد في النادي.

وأكد البيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على الأندية والمؤسسات الرياضية التي تخدم المجتمع.

المخيمات الصيفية

من جهة أخرى، نظمت اللجنة العليا للمخيمات الصيفية اجتماعا لمدراء المخيمات المقرر تنفيذها برعاية المجلس الأعلى للرياضة، بحضور عبد السلام هنية ونبيل عواجة رئيس اللجنة العليا للمخيمات، وبلال الشاعر عضو اللجنة.

وتحدث هنية عن أهمية برامج المخيمات لاحتضان الأطفال والشباب وتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية تنمي المهارات وتحافظ على الحيوية واكتشاف المواهب في كافة الألعاب.

وأكد هنية أن المجلس يسعى من خلال المخيمات الصيفية لتقديم خدمة مجتمعية راقية تساعد على تعزيز القيم والمبادئ المميزة لصالح كافة الفئات العمرية.

وتمنى من جميع الأندية والاتحادات الشبابية أن تقدم كل الاحتياجات اللازمة لإظهار المخيمات في أفضل صورة وتشجيع المشاركين على التميز والإبداع.

بدوره قدم نبيل عواجة رئيس اللجنة العليا للمخيمات مجموعة من التعليمات الخاصة ببرنامج المخيمات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وإخراج المخيم بالصورة المناسبة.

بلال الشاعر عضو اللجنة العليا للمخيمات تطرق للإجراءات المالية وتقديم الاحتياجات وتوزيع الأنشطة على مدار أيام المخيم، وتقديم تقرير متكامل عن الفعاليات وتوثيق النشاط بالصور والأخبار.

يذكر أن المجلس الأعلى سينظم 100 مخيم صيفي تشمل الأندية والاتحادات الشبابية في كافة محافظات غزة، وستنطلق المرحلة الأولى يوم 25 يونيو الجاري، والمرحلة الثانية يوم الثاني من يوليو المقبل على أن يقام حفل الختام المركز رابع ايام عيد الأضحى المبارك.

تمويل سور ملعب النصيرات

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن منح تمويل لبناء سور المدينة الرياضية في مخيم النصيرات، الذي يشمل الملعب البلدي والمرافق المجاورة، بقيمة (40.000) شيكل، بالتنسيق مع بلدية النصيرات، وذلك خلال لقاءه صباح اليوم الأربعاء مع إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات.

وأوضح هنية أن هذا التمويل جاء تقديرا لجماهير النصيرات بمناسبة صعود نادي خدمات النصيرات للدوري الممتاز لكرة القدم، والعودة بعد غياب ٧ سنوات.

وأشار إلى أن البدء في المشروع سيكون في شهر يوليو المقبل، ضمن المشاريع التي يقدمها المجلس لتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة محافظات غزة.

إشادة بنجاح بطولة الدوري

من جهة أخرى، أشاد هنية بما قدمه اتحاد كرة القدم من جهد كبير على مدار الموسم الرياضي، والخروج بصورة رائعة توجت انتهاء الدوري في مختلف الدرجات بكل اقتدار.

وعبر هنية خلال اتصاله مع إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، عن تقديره لما قدمه الاتحاد من عمل دؤوب للوصول إلى النتيجة المنشودة وتقديم صورة مميزة عن كرة القدم الفلسطينية وقدرتها على تجاوز كل الصعاب.

بارك فوز شباب رفح بلقب الدوري الممتاز

وبارك هنية، لإدارة ولاعبي وجماهير نادي شباب رفح الفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والرابع في تاريخ النادي، عقب فوزه مساء اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري على الهلال بهدف نظيف.

وقدم هنية التهنئة لرئيس النادي جلال أبو نار ولمنظومة النادي، وأشاد بالفريق ونجاح الدوري، وتمنى للإدارة والنادي المزيد من الإنجازات.

بدوره شكر جلال أبو نار جهود عبد السلام هنية في دعم الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لاستقرار النشاط الرياضي وانتظام البطولات.

كما وهنأ هنية، نادي الزوايدة بصعود الفريق للدرجة الممتازة بعدما تصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث عبر هنية في اتصال هاتفي مع هشام أبو زايد رئيس النادي عن تمنياته للفريق بتحقيق المزيد من التألق الموسم المقبل في الدوري الممتاز، والظهور بصورة قوية والمنافسة مع الكبار في دوري الأضواء.

كما وعبر هنية عن شكره للإدارة العامة للشرطة الفلسطينية، لما قدمته من جهد كبير في إنجاح الدوري العام لكرة القدم والحفاظ على الأمن وحماية كافة الملاعب.

وأكد هنية أن دور الشرطة كان من أبرز عوامل النجاح التي ساهمت في تحقيق الإنجاز الكبير في انتظام المسابقات الرياضية وتأمين سير المباريات بدون مشاكل او معيقات.

كما وقام هنية بتكريم مجموعة من الطلائع أصحاب الأفكار الإبداعية التي تخدم المجتمع، صباح اليوم الأحد في مقر المجلس بغزة.

ورحب هنية بالمكرمين كل من أحمد وراما يوسف إبراهيم ويوسف بلال عقل، مطوري فكرة تصميم روبوت يساعد في إنقاذ المفقودين خلال الحروب والكوارث، والتي لاقت أصداء واسعة ومتابعة من وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.

وكذلك كل من أنس وسنا يوسف الأشقر، مطوري مشروع ذكي "لتصنيف النفايات" الحاصل على المركز الأول فلسطينيا والمركز الثاني عالميا في المسابقة الهندية "Codeavour" وهي أكبر مسابقة للبرمجة والذكاء الاصطناعي في العالم، والحاصلين على الميدالية الذهبية في مسابقة كانغارو الرياضيات الدولية.

وأكد هنية أهمية تعزيز المناهج الدراسية بتشجيع المواهب والأفكار الإبداعية التي تساهم في خدمة المجتمع، وقال:" أبناء فلسطين مبدعون لهم بصمة في كل الميادين العلمية والإبداعية والاختراعات".

وحيا المكرمين وعائلاتهم وشكر يوسف إبراهيم والد أحمد وراما كونه لاعب كرة قدم ورياضي بارز كان له الكثير من الإنجازات في أندية رفح.

بدوره شكر يوسف إبراهيم والد المكرمين أحمد وراما التكريم من المجلس الأعلى وأشاد بدور عبد السلام هنية في رعاية الرياضيين والمبدعين وتطوير المنشآت الرياضية، كما شكرت مها الوالي والدة أنس وسنا الأشقر تكريم المجلس الأعلى على التحريم واحتضان المواهب.

من جهة أخرى، شارك هنية في افتتاح برنامج المجموعات الشبابية "إسناد"، بالتزامن بين غزة والضفة، والتي أقيمت في نادي غزة الرياضي، حيث ستنفذ المبادرات الشبابية في الأندية الرياضية.

وأوضح هنية خلال فعالية الافتتاح أن الأندية الرياضية تأسست من أجل احتضان الشباب وتنمية مهاراتهم وتنفيذ برامج تخدم المجتمع على الصعيد الثقافي والاجتماعي والتطوعي، وأضاف هنية أن برنامج "إسناد" يهدف لتأكيد الدور المنوط بالأندية بحيث لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط، منوها للتاريخ العريق للأندية الفلسطينية عندما كانت معقل العمل الوطني والفعاليات الثقافية والاجتماعية على مدار المراحل التي مرت بها فلسطين.

ويسعى البرنامج إلى توسيع مجالات المشاركة الشبابية وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى هذه الفئة ويشهد العديد من المبادرات التطوعية والاجتماعية والتراثية وتعزيز الصمود في كافة المحافظات.

ومن المقرر أن يتم عقد 13 فعالية مركزية في المحافظات الشمالية، و7 فعاليات في المحافظات الجنوبية، بمشاركة نحو 3 آلاف متطوع ومتطوعة، موزعين على ما يقرب من 230 مجموعة.

كما وأعلن هنية بدء العمل في تطوير وتعشيب ملعب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ضمن مشاريع تطوير المرافق الرياضية في مخيمات الشتات، وأوضح أن مشروع ملعب البداوي سيخدم الرياضيين في المخيم ويساهم في تطوير لعبة كرة القدم واستضافة المناسبات والفعاليات الوطنية.

وأضاف:" من منطلق المسئولية لدعم القطاع الرياضي، والتواصل مع شعبنا في كافة أماكن تواجده، حرصنا خلال الزيارة الأخيرة إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان للاطلاع على أوضاع الشباب والنشاط الرياضي، وتطوير ملعب البداوي هو جزء من برامج المجلس الأعلى لتطوير الرياضة الفلسطينية ودعم صمود اللاجئين".

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للرياضة يمثل أهم برامج عمل المجلس الأعلى التي يسعى لتنفيذها وتوفير الدعم المناسب لها.

المصدر / فلسطين أون لاين