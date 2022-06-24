

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في جمعة "هبة الكرامة" رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من أن أطماع الاحتلال في المسجد التي لا تقف عند حدٍ معين لن تتم، وهو يسعى إلى إنجاز المرحلة الأولى من التقسيم المكاني والزماني، ولكن لن تتم مخططاتهم.

وأكد صبري أن الحفريات الإسرائيلية تؤثر على بنيان الأقصى والمباني المحيطة به، وأدت لتساقط حجارة الحائط الجنوبي.

وأضاف أن الأخطار تحدق بالمسجد الأقصى، عبر الاقتحامات المتكررة التي تتم تحت الحراب وبحراسة مشددة.

وطالب خطيب الأقصى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجن أريحا الذي وصفه بالمسلخ.

وقال إن المعتقلين في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب مؤلم، مشدداً على ضرورة الإفراج عنهم لتحسين سمعة القائمين على السجن.

وحذر الشيخ عكرمة من المؤسسات التي تنشر الفساد وتدنس أرض الاسراء والمعراج، وتعمل على تمزيق الأسر المسلمة وتنكر أحكام القرآن الكريم متسترة بشعارات وطنية لخداع الناس.













المصدر / فلسطين أون لاين