هنية ووفد قيادة الحركة يلتقيان النخالة ووفدا من قيادة الجهاد في بيروت

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة مساء أمس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ووفد قيادة الحركة، حيث بحث الطرفان التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانًا ومكانًا والتهديدات المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

كما جرى استعراض المتغيرات السياسية وجهود الاحتلال للتوغل في المنطقة عبر بوابة التطبيع وانعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال.

وبحث الطرفات أوضاع شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء، وسبل توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا أينما كان.

كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين