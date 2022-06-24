مستشار هنية الإعلامي يتحدث عن طبيعة ومضامين الزيارة إلى لبنان

قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو إن زيارة هنية ووفد قيادة الحركة إلى لبنان عاصمة المقاومة تأخد دائمًا طابعًا مميزًا من حيث طبيعة اللقاءات ومضمونها".

وأكد النونو خلال لقاء متلفز مع قناة الميادين، أن اللقاءات التي يجريها رئيس الحركة تأتي أولًا في إطار تهنئة لبنان بنجاح الانتخابات والوقوف إلى جانبه في المطالبة بحقوقه وثرواته الطبيعية.

وأضاف "من أهداف الزيارة كذلك نقاش وبحث المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية والمنطقة واستعراض التطورات التي حدثت منذ رمضان الماضي وما زالت مستمرة في الواقع الفلسطيني وخاصة المتعلقة بالقدس والاقصى والمعادلات الميدانية التي ثبتتها المقاومة".

وتابع "هدف آخر هو الالتقاء بقيادات الفصائل الفلسطينية والتنسيق المشترك في المواقف لمواجهة التحديات وبحث سبل إعادة ترتيب الواقع الفلسطيني الداخلي".

وعبر النونو عن الثقة بأن لبنان والمقاومة اللبنانية لن تتخلى أو تصمت على حقوقها، مؤكداً أن لا حق للاحتلال في ذرة تراب من فلسطين كما لا حق له في ذرة من الثروات والحقوق اللبنانية.

وشدد على أن كل اللقاءات التي أجراها رئيس الحركة في زيارات سابقة إلى لبنان والزيارة الحالية تؤكد العلاقة الوطيدة مع كل المكونات اللبنانية.

وحول لقاء وفد الحركة بأمين عام حزب الله اللبناني نوه النونو إلى أنه تم التأكيد على أن المقاومة في كل الجبهات لن تكون لقمة سائغة أمام الاحتلال واليوم المقاومة قادرة على فرض معادلاتها الآن وفي المستقبل .

وناقش رئيس الحركة مع السيد نصر الله الواقع الإقليمي برمته في إطار سعي الاحتلال السيطرة على المنطقة بمختلف الوسائل، بحب النونو

وتابع أن الاحتلال مأزوم داخليًا وقد يحاول أن يخرج من هذه الأزمة بشكل أو بآخر، لكنه يدرك أن ثمن أي مغامرة لن تكون سهلة اومضمونة النتائج بالنسبة له.

وقال إنه لا أحد يتمنى الحرب ونتائجها في الإطار الإنساني، لكن في حالة الدفاع عن الحق والمقدسات تكون كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة، والاحتلال يدرك جاهزية المقاومة وأنها لن تكف مكتوفة الأيدي امام اي عدوان او حماقة بحق شعبنا او مقدساتنا.

وحول ترتيب البيت الفلسطيني أكد النونو سعي حركته إلى تنسيق الجهود بين القوى والفصائل االفلسطينية لمواجهة التحديات، وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة المقاومة والمواجهة الشاملة المفتوحة مع الاحتلال، وهي أولوية بالنسبة لحماس، وأيدي الحركة مفتوحة للجميع لتحقيق ذلك.