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طقس فلسطين اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل

24 يونيو 2022 . الساعة 03:14 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، توالي الحرارة اليوم الجمعة، رحلتها نحو الارتفاع، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوال الخمسة درجات مئوية، ومن المتوقع أن تسجل المناطق الغورية والبحر الميت قيم أربعينية مع جو شديد الحرارة، والرياح تكون غربية الاتجاه.

والسبت المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي الثلاثة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مساءً يسود جو لطيف ومنعش ولله الحمد، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

والأحد المقبل، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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