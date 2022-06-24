أميركا تخطط لإنتاج صهريج طائر لشحن الدرونات بالليزر

نشرت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية شروطا رسمية موجهة إلى الصناعة الأميركية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات طائرات الدرون (المسيرات) لاسلكيا.

وقال موقع صحيفة "the drive" الإلكترونية إن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لغاية 11 يوليو(تموز) المقبل.

وتقضي هذه الشروط بأن تُكلّف شركة مختارة ستوقع معها الاتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلو واط سيركب مع وحدة ضبط للحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر.

وينوي البنتاغون أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات طائرتيْه "KC-135 Stratotanker" و "KC-46 Pegasus".

كما أن شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية كانت قد قدمت في سبتمبر (أيلول)الماضي مشروعا لصهريج طائر من طراز LMXT قد يزوّد بأجهزة الليزر لينافس طائرة التزويد بالوقود جوا "Boeing KC-46" التي دخلت الخدمة بسلاح الجو الأميركي.