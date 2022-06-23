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الناشط ربيع: جنين تعيش حالة مميزة من ثقافة المقاومة والتحدي

23 يونيو 2022 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
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قال الناشط والأسير المحرر ياسين ربيع، إن مدينة جنين تعيش حالة نادرة من ثقافة المقاومة السائدة.

وأكد ربيع أن المقاومة فقط هي توحد الشعب الفلسطيني، والذي يفرق بين الأخ وأخيه هي المفاوضات والتنسيق الأمني.

وأشار إلى أن لجنين دورًا في مقاومة الاحتلال منذ احتلال فلسطين زمن الإنجليز، مبينا أن ثورة القسام في جنين سبقت نشأة المخيم بثلاثة عشر عامًا. 
    
واغتالت قوات الاحتلال، الجمعة الماضية،  ثلاثة شبان فلسطينيين وأصيب ثمانية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والشهداء الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم جنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء أبو سرور من جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #مقاومة

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