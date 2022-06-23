الاحتلال ينقض تعهداته ويجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

قال نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر بحق الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، وذلك قبل ثلاثة أيام من نفاد مدة أمر اعتقاله الإداريّ الحالي.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال بنهجها التعسفي والإمعان بتنفيذ جريمة الاعتقال الإداري.

وكان عواودة قد خاض إضرابا عن الطعام لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وعلّقه بعد وعود بإنهاء اعتقاله، وخلال إضرابه واجه عمليات تنكيل ممنهجة وعلى عدة مستويات من أجهزة الاحتلال، ويواجه اليوم أوضاعا صحية خطيرة في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ.

المصدر / فلسطين أون لاين