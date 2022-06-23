إعلان موعد مواجهتي الكلاسيكو بالدوري الإسباني

أجرت رابطة الدوري الإسباني اليوم الخميس، قرعة مباريات الموسم الجديد من "الليغا" وتحديد موعد موجهتي قمة الغريمين بين ريال مدريد، وبرشلونة.

ويستهل ريال مدريد حامل اللقب الموسم الجديد بمواجهة ألميريا، بينما يلعب برشلونة مع رايو فايكانو، ويواجه أتلتيكو مدريد، خيتافي في الجولة الأولى.

ويقام كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول في الجولة التاسعة، فيما يُلعب لقاء الدور الثاني يوم 19 مارس/آذار في الجولة رقم 26.

وفي ذات السياق، يلتقي ريال مدريد، أتلتيكو في الديربي بالدور الأول يوم 18 سبتمبر/أيلول، على أن يتواجها في الدور الثاني يوم 26 فبراير/شباط.

وبالنظر إلى ديربي كتالونيا، فيواجه برشلونة إسبانيول في الدور الأول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، ويلتقيا في الدور الثاني يوم 14 مايو/آيار.

ويختتم ريال مدريد الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة، بينما يواجه برشلونة، سيلتا فيجو.

المصدر / وكالات