مجددًا.. الرئيس الأوكراني يطلب من (إسرائيل) دعمه بالسلاح

طالب الرئيس الأوكراني فولدويمير زيلنسكي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتزويد بلاده بالسلاح.

وانتقد زيلينسكي خلال خطاب ألقاه بالجامعة العبرية في القدس المحتلة، اليوم الخميس، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرنس" عدم تزويد (إسرائيل) لأوكرانيا بالأسلحة.

وبين الرئيس الأوكراني ان بلاده تلقت دعمًا متنوعًا من دول أوروبية، واستطرد: "ماذا بالنسبة لإسرائيل؟ نحن ندرك أن هذا وضعا ليس بسيطا بالنسبة لكم".

كما أبدى أسفه لـ"عدم انضمام (إسرائيل) إلى نظام العقوبات المفروضة ضد روسيا".

وكان زيلينسكي قد طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال خطاب ألقام أمام برلمان الاحتلال (كنيست) في مارس/آذار الماضي، بتزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية".

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد.

وتتهم وزارة الدفاع الروسية (إسرائيل) بالتورط في الحرب ضدها بجانب القوات الأوكرانية، مؤكدة وجود 200 مرتزق إسرائيلي يقاتلون في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته في 9 يونيو/حزيران الجاري، إن "هناك قرابة 35 إسرائيليا يقاتلون مع الجيش الأوكراني، تسعة منهم قتلوا، وثلاثة غادروا أوكرانيا، و18 ما يزالون يقاتلون حتى الآن".

المصدر / وكالات