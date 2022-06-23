"حماس" تدعو للتحرك العاجل لحماية "الأقصى"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات متواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، يُعدّ تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية.

وحذرت "حماس"، في بيان لها، اليوم الخميس، الاحتلال، وحملته كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الانتهاكات الخطيرة.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية الهاشمية المشرفة على رعاية المسجد الأقصى، إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين