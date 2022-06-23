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هنية يلتقي نصر الله ويستعرضان تطور محور المقاومة

23 يونيو 2022 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، حيث جرى خلال اللقاء استعراض كل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك والضفة والقطاع وأوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وخاصة في لبنان الشقيق.

كما استعرض خلال اللقاء التطورات السياسية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والمخاطر المترتبة على مسار التطبيع على فلسطين والمنطقة برمتها في إطار سعي الاحتلال إلى تحقيق السيطرة على المنطقة ومقدراتها بوسائل مختلفة، وخلق صراعات داخلية بين مكونات الأمة.

وأكدا على تطوير برنامج ومحور المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي لاستعادة الحقوق الوطنية وحماية مقدرات الأمة وشعوبها من سلوك الاحتلال الذي يسعى إلى نهبها، بالإضافة إلى جريمته الكبرى باحتلاله الأراضي الفلسطينية والعربية.

وقد ضم الوفد إلى جانب رئيس الحركة كلا من صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق ود. خليل الحية، ود. أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حزب الله #هنية #محور المقاومة

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