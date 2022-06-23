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سلطة الأراضي تعلن اعتماد تسوية "حي المرابطين 3"

23 يونيو 2022 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزة يوم الخميس عن اعتماد التسوية لسكان منطقة عشوائية حي المرابطين (3) في مكان آخر بعد تخصيص الأرض الحكومية المقامة عليها لإنشاء مشاريع إسكانية.

وحذرت سلطة الأراضي في إعلان صادر عنها من البناء أو الترميم أو إضافة بناء جديد فوق أي مبنى قائم داخل هذه المنطقة على الأرض الحكومية الواقعة في القسيمة (1458) القطعة (978)، مشيرة إلى أن كل من يخالف يتحمل المسؤولية كاملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه.

وأوضحت أنه تم تخصيص هذه الأرض الحكومية لإقامة مشاريع إسكان تخدم المواطنين المحتاجين وذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة ممن تنطبق عليهم معايير الانتفاع بإشراف وتنفيذ وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكدت سلطة الأراضي أن تسوية حي المرابطين (3) المنطقة على الأراضي الحكومية بمحافظة شمال غزة ستجري التسوية لسكانها في مكان آخر خارج هذه العشوائية ويشمل ذلك كامل المنطقة.

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#غزة #سلطة الأراضي

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