فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالقتل والتعذيب.. السلطة تغلق الحساب مع المعارضين

اختتام مخيم صيفي لأبناء شهداء معركة "سيف القدس" بغزة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

عام على اغتيال نزار بنات.. الضفة تعيش على وقع قمع حرية الرأي والتعبير

"عش الدبابير" فيلم يستعرض تجربة مقاومة جنين منذ الاحتلال البريطاني

الآلاف يؤمون الأقصى في فجر "هبة الكرامة"

طقس فلسطين اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل

“تزوجوا تصحوا”.. وهذه هي الأسباب

اعرف شخصيتك من نبرة صوتك!

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضويته

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

حماس تُعزّي بوفاة العالم محمود أفندي

23 يونيو 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
...

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، التعازي إلى جمهورية تركيا والعالم الإسلامي في وفاة العالم محمود أفندي بمدينة إسطنبول.

وقالت حماس في بيان التعازي " بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وبمزيد من الرّضا والتسليم، نُعزّي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جمهورية تركيا الشقيقة، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، والعالم الإسلامي، في وفاة العالم الجليل والشيخ المربّي الفاضل، محمود أفندي، رحمه الله تعالى، الذي وافته المنيّة ليلة الخميس في مدينة إسطنبول، بعد حياة حافلة بالدَّعوة إلى الله والعمل التربوي والعطاء العلميّ".

وأضافت "إنّنا في حركة حماس وإذ ننعى هذا العالم الجليل، لنستذكر بكلّ تقدير دوره ومواقفه المشرّفة في خدمة بلاده، ودعم قضايا الأمَّة الإسلامية، وفي مقدّمتها فلسطين والقدس والأقصى المبارك".

ودعت الحركة، الله تعالى للعالم الراحل بالرّحمة والمغفرة، وأن يتقبّله في الصَّالحين، وأن يلهم أهله وطلّابه ومحبّيه في تركيا والعالم الإسلامي جميل الصَّبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#تركيا #حماس #محمود افندي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة