حماس تُعزّي بوفاة العالم محمود أفندي

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، التعازي إلى جمهورية تركيا والعالم الإسلامي في وفاة العالم محمود أفندي بمدينة إسطنبول.

وقالت حماس في بيان التعازي " بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وبمزيد من الرّضا والتسليم، نُعزّي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جمهورية تركيا الشقيقة، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، والعالم الإسلامي، في وفاة العالم الجليل والشيخ المربّي الفاضل، محمود أفندي، رحمه الله تعالى، الذي وافته المنيّة ليلة الخميس في مدينة إسطنبول، بعد حياة حافلة بالدَّعوة إلى الله والعمل التربوي والعطاء العلميّ".

وأضافت "إنّنا في حركة حماس وإذ ننعى هذا العالم الجليل، لنستذكر بكلّ تقدير دوره ومواقفه المشرّفة في خدمة بلاده، ودعم قضايا الأمَّة الإسلامية، وفي مقدّمتها فلسطين والقدس والأقصى المبارك".

ودعت الحركة، الله تعالى للعالم الراحل بالرّحمة والمغفرة، وأن يتقبّله في الصَّالحين، وأن يلهم أهله وطلّابه ومحبّيه في تركيا والعالم الإسلامي جميل الصَّبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين