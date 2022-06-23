عبد العزيز: مؤتمر الإعلام الجديد يحمل همّ تنوير المجتمعات

أكد منسق المؤتمرات في اتحاد الجامعات الأفروآسيوية محمد عبد العزيز والناطق الرسمي للمؤتمر العلمي الدولي المُعنوَن بـ "الإعلام الجديد ودوره في الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية" المُزمع تنظيمه بالمملكة المغربية من قبل اتحاد الجامعات الأفروآسيوية بالتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية أنه تقرّر مدّ آجال قبول المُلخّصات العلمية تمهيدًا للمشاركة إلى السابع من يوليو المقبل، وذلك تلبيةً لرغبة الباحثين لإتاحة الفرصة للانضمام والمشاركة ببحوث علمية رصينة .

ودعا عبد العزيز في بيان صحفي، صدر عنه اليوم، الباحثين الراغبين في المشاركة إلى سرعة إرسال مُلخّصاتهم ليتسنّى لهيئة التحكيم العلمية الدولية تحكيمها ومن ثمّ إعلامهم بنتائج التحكيم للبدء في كتابة البحث كاملًا .

وقال عبد العزيز: يأتي مؤتمر الإعلام في ظلّ تعاظُم دور الإعلام الجديد بما يضمُّ من مواقع تواصل اجتماعي ووسائط متعددة باتت ذات تأثير واضح في حياة البشر للأدوار الكبيرة التي تقوم بها في كافة مجالات الحياة، فضلًا عن كونه بوتقة لانصهار التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي الهائل في العقد الأخير حتى أنها أضحت محطّ أنظار الباحثين والدارسين حول العالم.

وأكمل القول "لذلك تُعدُّ وسائل الإعلام الجديد أدوات رئيسة في كافة مجالات الحياة ولها إسهاماتها الإيجابية في زيادة الوعي أو السلبية في التأثير على المُتلقّي". ومن هذا المنطلق كان قرار مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفروآسيوية اعتماد عدة موضوعات لنشاط المؤتمرات العلمية وجاء عنوان الإعلام الجديد في طليعتها وستتبلور مخرجات هذا المؤتمر حال الاهتمام بها لتُحقّق أهدافًا تنموية للعالم أجمع ويحمل هم رسالة التنوير .

وتابع عبد العزيز: تواصل اللجان المُنبثقة عن مؤتمر الإعلام عملها بشكل دقيق منذ الإعلان عن المؤتمر وقد حرصت إدارة المؤتمر برئاسة المشرف العام أ.د أشرف عبد الرافع الدرفيلي والأمين العام أ.د عبد الكريم الوزان على اختيار رؤساء اللجان من أصحاب الخبرات الأكاديمية والمهنية المشهود لهم بالكفاءة والعطاء والتميز العلمي محليًّا ودوليًّا.

وأثنى على البداية الفاعلة للجان عمل المؤتمر بدءًا من النشاط الكبير للجنة الإعلام المنبثقة عن المؤتمر برئاسة د ماجدة محمود لوصول أصداء المؤتمر لآفاق رحبة ومرورًا باللجنة التحضيرية برئاسة د. فؤاد أملال التي تبذل قصارى جهودها نحو عملية التنظيم المُتقن والاستعداد الجدي للفعاليات وانتهاءً بأحد أهم اللجان "اللجنة العلمية" للمؤتمر برئاسة أ.د عبد الرزاق الدليمي تعمل وفق خطة علمية واضحة بدأت بتبويب تخصصات أعضاء اللجنة واختيار المحكّمين ثم توزيع المحاور عليهم بحسب التخصص ، لتحكيم المُلخّصات واستقبال البحوث التامة .

المصدر / وكالات