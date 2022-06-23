بكيرات: الاحتلال يشنُّ حربًا مُمنهجة ضد التعليم الفلسطيني في القدس

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يشنُّ حربًا ممنهجة ضد التعليم الفلسطيني في القدس، ووضع خطة لسرقة المدارس والسيطرة عليها.

وأوضح بكيرات، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنّ الاحتلال يحاول تعميم نظام تعليمي مُعادٍ للفكر والهوية الفلسطينية، ويستهدف جميع المراحل التعليمية للطلبة، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر.

وذكر أنّ نظام "البجروت" الذي يعمّمه الاحتلال، يقوم على تعليم الطلبة أنّ الدولة العبرية هي صاحبة الهوية والأرض، ويرتكز على التهويد الفكري وسلخ الشخصية من القيم والأخلاق.

ولفت إلى أنّ الاحتلال وضع خطة لإنهاء التعليم الفلسطيني في القدس بحلول عام 2030، لكنّنا سنقاوم هذا المنهاج الصهيوني ولن نقبل به أبدًا.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، والعمل على كسر شوكة المقدسيين والمرابطين.

وصعّد الاحتلال من سياسة الإبعاد عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، في حملة ملاحقة وتضييق تستهدف المقدسيين والمرابطين والمؤثرين، لفرض واقع جديد في المدينة ومسجدها.

المصدر / فلسطين أون لاين