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الأول من نوعه.. حدث رياضي استفزازي في القدس برفع أعلام الاحتلال

23 يونيو 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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تُخطّط سلطات الاحتلال لتنظيم حدث رياضي استفزازي كبير يتخلّله رفع أعلام الاحتلال، في مدينة القدس المحتلة منتصف شهر تموز/ يوليو القادم، بمشاركة نحو 10 آلاف صهيوني من مختلف أنحاء العالم.

ويُشرف على هذا الحدث بلدية الاحتلال في القدس ووزارة خارجية الاحتلال، ويُطلق عليه "الألعاب المكابية" وتعني ألعاب أولمبية يهودية خاصة يشارك فيها رياضيون من جاليات يهودية من كافة أنحاء العالم.

ويُقام هذا الحدث لأول مرة في مدينة القدس بعد أن أُقيمت 20 دورة منه سابقًا في "تل أبيب"، وسيتضمن رفع أعلام الاحتلال، ومن المقرر أن يُنظَّم في الرابع عشر من شهر تموز القادم.

ووفقًا لإعلان بلدية الاحتلال، فإنّ الماراثون سينطلق من ملعب "تيدي" الواقع قرب قرية المالحة في الجزء الغربي من القدس، وسيجوب شوارع المدينة وصولًا إلى البلدة القديمة وباب الخليل في الجزء الشرقي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال

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