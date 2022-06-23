إصابتان برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم الدهيشة

أُصيب شابان بالرصاص الحي، صباح اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ شابًّا (23 عامًا) أُصيب برصاصة في البطن، يُعاني من نزيفٍ حاد، وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وحالته خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة خاصة من الاحتلال اقتحمت المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال داهمت منزل كريم الأطرش للمرة الثانية خلال خمس ساعات، بحثًا عن نجله ليث، مطالبين ذويه بتسليمه.

المصدر / فلسطين أون لاين