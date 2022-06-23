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الهيئة المغربية تُندّد بزيارة وزيرة داخلية الاحتلال للرباط

23 يونيو 2022 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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ندّدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بالزيارة التطبيعية التي تقوم بها وزيرة داخلية كيان الاحتلال إيليت شاكيد إلى المغرب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق هذه الزيارة من أجل توقيع اتفاقية العمالة المغربية في البناء وما تُشكّله من خيانة للقضية عبر المساهمة في بناء المستوطنات التي تُقام بعد سلب الأراضي الفلسطينية بالقوة، وكذلك في مجال الصحة في الوقت الذي تعاني فيه مستشفياتنا من النقص الحاد في الكوادر الطبية.

وأضافت الهيئة، أنها خطوات تندرج في سياق التسونامي التطبيعي الذي باشرته الدولة المغربية بكلّ جرأة منذ توقيع الاتفاقية المشؤومة في 2021، متناسية الرفض المغربي الشعبي العارم لكلّ تنسيق أو تواصل مع الكيان المحتل و رموزه.

وأدانت الهيئة بشدة مشاركة الجنود الصهاينة في مناورات "الأسد الأفريقي 2022 " التي تُنظّم بتنسيق بين المغرب وأمريكا بمشاركة أكثر من 7 آلاف جندي من 18 دولة.

وعبّرت عن التضامن المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهته المشروعة للاحتلال الصهيوني الغاشم، رافضة كل الخطوات التطبيعية مع الكيان.

ودعت الشعب المغربي وقواه الحية لمزيد من اليقظة والوعي تجاه هذا التسونامي التطبيعي الخطير، وناشدت القوى الحية والهيئات العاملة للقضية لتوحيد الجهود والبوصلة لمناهضة كل الخطوات التطبيعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #المغرب #التطبيع

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