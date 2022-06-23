فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالقتل والتعذيب.. السلطة تغلق الحساب مع المعارضين

اختتام مخيم صيفي لأبناء شهداء معركة "سيف القدس" بغزة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

عام على اغتيال نزار بنات.. الضفة تعيش على وقع قمع حرية الرأي والتعبير

"عش الدبابير" فيلم يستعرض تجربة مقاومة جنين منذ الاحتلال البريطاني

الآلاف يؤمون الأقصى في فجر "هبة الكرامة"

طقس فلسطين اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل

“تزوجوا تصحوا”.. وهذه هي الأسباب

اعرف شخصيتك من نبرة صوتك!

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضويته

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

لليوم الـ174.. الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال

23 يونيو 2022 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
...

يُواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 174 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون موقفًا جماعيًّا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأنّ الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميّته ولا التهمة الموجّهة إليه.

وتُشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لإدارة سجون الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور الأسرى كلّ فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة