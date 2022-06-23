الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، في حين اندلعت مواجهات أدت لإصابات برصاص الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، تخللها اقتحامات وتفتيشات لعشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، مشيراً إلى تركز الاقتحامات بمحافظات الخليل وجنين ورام الله.

ووفقا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من الخليل وجنين ورام الله، بينهم القيادي في حركة حماس غسان الزغيبي، والقيادي في الجهاد الإسلامي أسامة الحروب من جنين، والدكتور أحمد سدر من أريحا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عز السوالمة، وأحمد أبو جمانة من مخيم الفارعة، ومحمد العاروري من رام الله، ومحمد خالد أبو حبتين من بيت أولا وإسماعيل أحمد ياغي من مخيم الفوار قضاء الخليل.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة في نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف أهالي المخيم.

وعلى صعيد متصل، أصيب شابان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب مخيم الجلزون قضاء رام الله، في وقت مبكر من فجر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة خلال مرورها قرب مخيم الجلزون، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالكتف والآخر بشظية في الرأس، وجرى نقلهما إلى مستشفى رام الله ووصفت جراحهما بالمستقرة.

بدورها أفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من مخيم شعفاط شرق القدس فجر اليوم عقب اقتحامه.

المصدر / فلسطين أون لاين