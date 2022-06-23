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والد "نيرة أشرف" يكشف كواليس جديدة عن حادثة مقتل ابنته في المنصورة

23 يونيو 2022 . الساعة 06:36 بتوقيت القدس
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كشف والد طالبة المنصورة، نيرة أشرف، مساء الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول جادثة مقتل ابنته نيرة ذبحاً، على يد أحد الشبان المصريين، الثلاثاء، أمام جامعة المنصورة.

وأكد والد الطالبة في تصريحات له، أنه في ليلة الواقعة كانت نيرة تتعامل بشكل طبيعي، حيث تناولت العشاء مع العائلة، ثم ذهبت الى النوم، لافتا إلى أنه في الصباح جهزت حقيبتها وأخذت قلماً، وتوجهت الى جامعتها بشكل طبيعي، حيل لم يكن متوقع أن تتعرض الى هذه الحادثة.

وقال والد الضحية: "المتهم بقاله سنتين بيضايقها، وكان مجنون بحبها واشتكينا وعملنا محضر في مباحث الإنترنث، وعملنا محضر في قسم أول، ومحضر في قسم ثاني".

وكان المتهم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، قد أمام الشرطة، بقتل زميلته نيرة أشرف بسبب خلافات عاطفية وأنه كان مصرا على الارتباط بها، إلا أنها كانت ترفض وقامت بحظره على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر / وكالات
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#جامعة المنصورة #نيرة أشرف #حادثة المنصورة

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