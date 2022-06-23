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ادارة "بايدن" تطالب اسرائيل بتقليص مراسم استقبال الرئيس الأمريكي

23 يونيو 2022 . الساعة 06:32 بتوقيت القدس
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كشفت القناة الـ (13) الإسرائيلية: إن "الإدارة الأمريكية طلبت تقليص مدة مراسم الاستقبال في مطار بن غوريون للرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إلى تل أبيب في تموز/ يوليو دون توضيح الأسباب".

وأضافت القناة: "هناك تقديرات أن الطلب بسبب تقدم بايدن في السن وكذلك الطقس الحار في تموز/ يوليو حيث من المتوقع وصوله".

وتابعت: "توجد تقديرات أخرى أن الوضع السياسي غير المستقر في "إسرائيل" حيث له تأثير في وزارة الخارجية التي تدرس تقليص قائمة المدعوين ويفكرون في التخلي عن مراسم المصافحة، كما يتم النظر في تقصير الخطب".

هذا ومن المقرر أن يصل بايدن إلى تل أبيب منتصف الشهر المقبل في زيارة تهدف لبحث المستجدات السياسية في الشرق الأوسط.

 

المصدر / وكالات
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#مطار بن غريون #الاحتلال الإسرائيلي #بايدن

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