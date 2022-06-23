ابتعد عن هؤلاء في حياتك.. علاقات سامة تدمر راحتك النفسية

الغيرة هي إحدى الأشياء التي تدمر أى علاقة سلسة تمامًا. سمها ما تستطيع، لكن الغيرة هي طفيلي أناني سيقضي على سعادتك. ستؤدي هذه المشاعر المدمرة إلى خنق العلاقة السعيدة وتفككها إلى أجزاء لن تتمكن من إعادة تجميعها. إذا كنت لا تريد أن تقع علاقتك فريسة على يد الغيرة، فعليك أن تبدأ في ملاحظة العلامات قبل فوات الأوان.

هناك العديد من الطرق التي تظهر بها الغيرة نفسها والتي قد تجبرك على استجواب نفسك وسلوكك جنبًا إلى جنب مع الآخرين المهمين. قد تشعر بعقلانية في وقت ما وغير عقلاني في نقطة أخرى، ولهذا من المهم أن تشعر بعدم الأمان وتفعل شيئًا حيال ذلك عندما لا يزال هناك وقت.

إليك 6 علامات تدل على أن الغيرة تدمر علاقتك:

1- تفتيش الهاتف

في البداية، جعلتك الغيرة تقوم بتفتيش هاتف شريكك عدة مرات وتبحث في محادثاته ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. إذا كان الأمر كذلك، فهذا ليس فقط علامة على الغيرة ولكن على عدم الثقة بهم أيضًا.

2- التحكم في شريكك

تحاول التحكم في الأشخاص الذين يتحدثون معهم، أو مراقبه افعالهم، فقد تكون هذه مشكلة كبيرة. لا أحد يحب أن يكون مع شخص يحاول دون داع السيطرة عليهم.

3- الوقوع في مشاكل

يمكن أن تنبع الغيرة من أي شيء يهدد بإبعاد شريكك عنك، حتى لو كان من عملهم. توقف عن كثرة الأسئلة التى لا نهاية لها.

4- الكذب

كلما حاول شريكك مواجهتك، حاول التلاعب بالموقف من خلال قول الأكاذيب في محاولة لإبقاء شريكك إلى جانبك. ما رأيك سيحدث عندما يكتشفون الحقيقة؟ الشخص الوحيد الذي سيبدو سيئًا في مثل هذه الحالة هو المتلاعب الغيور.

5-إلقاء اللوم

تلوم الآخرين لتبرير غيرتك. أنت تحاول كل ما في وسعك للتلاعب بالموقف لحماية ما لديك إذا شعرت أنك ستفقده.

6- عدم الثقة

هل اتصلت بأرقام عشوائية وجدتها في هاتف شريكك لتتعرف على من يتحدثون؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ألا تعتقد أنك تبتعد كثيرًا؟ هذا السلوك غير صحيح ليس فقط لشريكك ولكن لك أيضًا.

المصدر / وكالات