كيف ستصدر مصر الغاز إلى لبنان عبر سوريا؟

تعود مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا بعد توقيع اتفاقية، الثلاثاء، بين البلدان الثلاثة، عبر خط الغاز العربي.

ووقعت مصر ولبنان وسوريا اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتتضمن الاتفاقية نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر سوريا عبر خط الغاز العربي.

وبموجب الاتفاقية، ستضخ مصر الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وسيكون التصدير عبر خط أنابيب موجودًا بالفعل لتصدير الغاز الطبيعي للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يستخدم في الماضي لتوريد الغاز المصري إليها لكنه توقف منذ سنوات.

وتنتظر مصر ولبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة في الحصول على موافقة البنك الدولي لتمويل قيمة الغاز المصدر، بجانب استثناء مصر من عقوبات قيصر المفروضة على الحكومة السورية.

ويمتد خط الغاز العربي من مصر إلى الأردن ثم سوريا ولبنان بطول 1200 كيلومتر، حيث تتواجد فيه 4 مراحل، تمتد المرحلة الأولى من العريش في مصر إلى العقبة بالأردن بطول 256 كيلومترا ويضم 15 كيلومترا بالقطاع البحري تحت خليج العقبة.

أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 390 كيلومترا من العقبة إلى منطقة الرحاب، التي تبعد عن الحدود الأردنية السورية بنحو 30 كيلومترا، أما المرحلة الثالثة فتمتد بطول 30 كيلومترا من الرحاب الأردنية إلى منطقة جابر بسوريا.

ويمتد المرحلة الرابعة يمتد من جابر (الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية) وينتهي في لبنان.

وتحتوي هذه المرحلة على 4 أجزاء الأول يمتد من جابر إلى حمص في سوريا، بينما الجزء الثاني يربط بين مدينتي حمص وحلب في سوريا. ويمتد الجزء الثالث من حلب حتى الحدود السورية التركية، والجزء الرابع يربط حمص في سوريا بطرابلس في لبنان.

المصدر / وكالات