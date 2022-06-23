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روسيا تطلق اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية" على منطقة السفارة الأمريكية في موسكو

23 يونيو 2022 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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أطلقت روسيا اسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية" على المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، في خطوة تحمل رسالة سياسية واضحة من روسيا لواشنطن.

وأعلن مجلس مدينة موسكو أن عنوان السفارة الجديد سيكون "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا والتي اعترفت بها روسيا كدولة مستقلة في حين تعتبرها واشنطن والأمم المتحدة جزءا من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف مجلس المدينة في بيانه قائلا: "تلقت السفارة الأمريكية في روسيا العنوان الجديد بشكل رسمي"، حسب تعبيره.

وتابع البيان بالقول: "الآن موقع البعثة الدبلوماسية في العنوان المشار إليه هو: روسيا الاتحادية، مدينة موسكو، المنطقة المحاذية لمنطقة بريسنينسكي البلدية، ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية، المبنى رقم 1، الكتلتين 1 و9"، وفقا للبيان.

وأشار المجلس إلى أن تسمية العنوان الجديد تمت بعد إجراء استفتاء شعبي شارك فيه 280 ألف مواطن روسي.

المصدر / وكالات
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#الولايات المتحدة #موسكو #أوكرانيا

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