الأمم المتحدة تعلق على قصف القوات الأوكرانية منصات الغاز قرب القرم

علقت الأمم المتحدة على الضربة التي وجهتها قوات كييف لمنصات الغاز التابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز" في مياه جمهورية القرم الروسية، وأعربت عن رفضها لأي اعتداء على البنى المدنية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "نعارض أي هجمات من أي طرف على المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية".

وكان رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف قد أعلن عن استهداف القوات الأوكرانية لمنصات الحفر للغاز في البحر الأسود بثلاث ضربات.

وأسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص وفقدان 7 آخرين، حسب معلومات أكسيونوف.

المصدر / وكالات