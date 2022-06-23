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(إسرائيل) تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ 2000 تصريح

23 يونيو 2022 . الساعة 00:23 بتوقيت القدس
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أعادت (إسرائيل)، مساء الأربعاء، زيادة حصة التصاريح لأغراض العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة بـ 2000 تصريح إضافي.

وقالت موقاع عبرية، إن القرار الإسرائيلي، جاء في ختام تقييم للوضع الأمني.

ويأتي إعادة التصاريح، بعد أن تم تجميد هذا القرار خلال نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه غلاف غزة، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في يوم الأحد المقبل (26.6.2022) وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة، حسب تعبير الإسرائيليين.

وأضافت المواقع العبرية أنه، "سيتاح استمرار السياسة المدنية وفقا لتقييم الوضع وللحفاظ على الاستقرار الأمني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#العمال الفلسطينيين #الاحتلال الإسرائيلي #تصاريح العمال

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