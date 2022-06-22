احتفل أهالي مدينة الخليل مساء اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الأسير مصعب أبو شخيدم بعد 11 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم محاولات قوات الاحتلال منع عائلة الأسير أبو شخيدم وأحبته من استقباله ومصادرة لافتات التهنئة، إلا أن المواطنين حملوا المحرر مصعب على الأكتاف ورفعوا رايات حركة حماس، كما رددوا هتافات للمقاومة والقائد محمد الضيف.

🎥 رغم قمع الاحتلال.. استقبال الأسير مصعب أبو شخيدم برايات حماس وهتافات لقائد هيئة أركان المقاومة محمد الضيف pic.twitter.com/CjZDv18t7L — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 22, 2022

وقبل الإفراج عنه احتجزت قوات الاحتلال الأسير أبو شخيدم لساعات طويلة ورفضت الإفراج عنه من السجن مباشرة، وأبقت عليه داخل إحدى الآليات العسكرية التي اقتحمت محيط منزل عائلته في منطقة فرش الهوى بالخليل حتى إطلاق سراحه.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين وعائلة أبو شخيدم مما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير مصعب أبو شخيدم، وانتشرت في محيطه بكثافة مع تحليق طيران مروحي في المنطقة.

وهددت قوات الاحتلال عائلة الأسير أبو شخيدم من إظهار أي مظاهر للفرح بالإفراج عنه.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتلوا منزل عائلة الأسير، وأزالوا يافطات التهنئة التي ترحب بالإفراج عنه.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تواصل اقتحام منزل عائلة الأسير مصعب أبو شخيدم وترفض الإفراج عنه pic.twitter.com/ZWbonff30V — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 22, 2022

كما داهمت قوات الاحتلال الخيمة التي أقامتها العائلة أمام منزلها للترحيب بالمهنئين، وأخلت المواطنين الذين تواجدوا فيها بالقوة.

وعصر اليوم شهدت المنطقة ذاتها انتشارا أمنيا مكثفا لأجهزة أمن السلطة في المنطقة في محاولة لإجهاض أي استقبال للأسير أبو شخيدم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شخيدم، بتاريخ 23/08/ 2011، لدوره في تفجير حافلة إسرائيلية بالقدس عام 2011.

وأسفرت العملية البطولية عن مقتل مستوطنة وإصابة العشرات، إلى جانب مشاركة الأسير أبو شخيدم في التخطيط لعمليات أخرى للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين