منتخبنا للناشئين يستهل مشواره في بطولة "غرب آسيا" بالخسارة

خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره السوري بهدف مقابل هدفين، مساء اليوم الأربعاء، في مستهل مشواره ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في مدينة العقبة الأردنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، في ظل أفضلية واضحة للمنتخب السوري. وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب كاوا عيسى في افتتاح التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة (58)، إلا أن منتخبنا الوطني رد سريعًا بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عن طريق اللاعب محمد شريفة، الذي تلقى تمريرة طويلة خلف مدافعي المنتخب السوري ليسددها مباشرة في الشباك.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي، استغل اللاعب السوري علاء الدين الهندي كرة عرضية أمام مرمى منتخبنا، وسددها مباشرة لترتطم بالدفاع والعارضة وتسكن الشباك في الدقيقة (88) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب السوري أول ثلاث نقاط له، ليتصدر المجموعة الثانية، في انتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة بين لبنان والكويت.

المصدر / فلسطين أون لاين