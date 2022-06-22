نشطاء "العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا يواصلون حملتهم ضد شركة أسلحة إسرائيلية

نظم نشطاء منظمة "العمل من أجل فلسطين Palestine Action" البريطانية، اليوم الأربعاء، اعتصاما على سطح مصنع تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية "ايلبيت" في مدينة شينستون.

ورفع المشاركون في الاعتصام علم فلسطين، وقاموا بطلاء الجدران باللون الأحمر، في إطار حملتهم المتواصلة لإنهاء تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا.

وقال متحدث باسم منظمة "العمل من أجل فلسطين"، إن النشطاء سيواصلون حملتهم حتى إغلاق المصنع، وصولًا إلى تقويض أرباح الشركة من أجل دفعها لإنهاء عملها في المملكة المتحدة.

ويأتي هذا الاعتصام بعد 48 ساعة من إجبار الشركة الإسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في شارع كينجستون بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد خمسة أشهر من إجبارها على إغلاق موقع آخر في مدينة أولدهام.

يذكر أن "ايلبيت" هي أكبر شركة خاصة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة وتنتج حوالي 85% من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي استخدمت لقتل الفلسطينيين في غزة، كما أن الشركة مسؤولة عن تصنيع ذخائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات