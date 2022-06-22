حمد: تلبية دعوات الحشد في الأقصى تقطع الطريق على مؤامرات تهويده

أكدت الناشطة سمر حمد، أن تلبية دعوات الحشد في المسجد الأقصى هو إثبات علو الانتماء الحقيقي لفلسطين، وقطع للطريق على مؤامرات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

ودعت حمد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى الحشد والمشاركة الواسعة في جمعة "هبة الكرامة" في المسجد الأقصى، بعد غد الجمعة.

وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتجدد للرباط في المسجد الأقصى للحفاظ على هويته الإسلامية والفلسطينية، وتأتي ونحن على أعتاب أيام مباركة فيها فريضة مباركة.

وشددت على أن الأقصى عماد قضية الشعب الفلسطيني، ومحور ارتكازها، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يحمله بين جوانحه فيدافع عنه بالغالي والنفيس.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والمشاركة في صلاتي فجر وجمعة "هبة الكرامة"، ضمن جهود التصدي لانتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت الدعوات ضرورة مواصلة الهبة وشد الرحال إلى مسرى رسول الله بفجر وجمعة "هبة الكرامة" بعد غد، مؤكدة أن هبة الأقصى خُطّت بالدماء، لذلك يجب النفير إلى ساحاته.

ودعت حركة "حماس" جماهير شعبنا الصامد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والرّباط والمشاركة في فجر وجمعة (هبّة الكرامة)، (24 حزيران/ يونيو)، تجسيداً لوحدة شعبنا وتلاحمه صفاً واحداً في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وحمايتهما من جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين المتطرّفين.

وقالت: "نشيد بصمود أهلنا وثباتهم في المدينة المقدّسة، وبالحشد الجماهيري من المرابطين في بيت المقدس وأكنافه، ونعتزّ بدورهم النضالي المقاوم، الذي يمثّل درعاً حامياً للقدس والأقصى، ستتحطّم تحته كل محاولات الاحتلال الاستفراد بهما، وسيواصل شعبنا مسيرته في الدفاع عنهما حتى تحريرهما من دنس الاحتلال ودحره عن أرضنا".

المصدر / فلسطين أون لاين