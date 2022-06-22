"المكتب الطلّابي": الإفراج عن قتلة نزار بنات يؤكد هشاشة منظومة القضاء

دان المكتب الطلّابي في فلسطين، قرار الإفراج عن قتلة الشهيد نزار بنات، مشددةً على ضرورة امتثال المتهمين التام للقانون، والأخذ بنتائج التحقيق رغم عدم القناعة باللجنة، خاصةً مع وجود دلائل وبراهين واضحة تدين القتلة.

ودعا المكتب الذي يضمّ جبهات العمل الطلابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عقب قرار السلطة بالإفراج عن المتهمين بالقضية، أحرار شعبنا وجمهور الطلبة لتنظيم أوسع دعمٍ شعبيٍ لقضية الشهيد، ولإدانة القتلة.

كما ودعا الفصائل والأحزاب والمؤسسات القانونية بأخذ دورها والوقوف أمام مسؤولياتها بإدانة الإفراج غير القانوني عن المتهمين، والضغط نحو تحقيق العدالة.

وشدّد المكتب الطلابي، على أنّ الإفراج عن قتلة الشهيد بنات هو شهادة حقيقية وواضحة على ضعف وهشاشة المنظومة القضائية برمتها، خاصّةً وأنّ المخوّل بالإفراج عنهم لا قلم النائب العام العسكري أو ورقة من هيئة قضاء قوى الأمن ولا كفالة ذات جهاز الأمن المتورط بالاغتيال والدم، وإنما قرار المحكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين