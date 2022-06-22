"تحالف أوروبي" يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال

دعا المؤتمر السابع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة النساء والأطفال والإداريين، والعمل على تكثيف جهود التحالف على الصعيد الدولي لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بالتنسيق والتعاون مع الهيئات المختصة كافّة.

وشدد المؤتمر الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد، على ضرورة تدويل قضية الأسر والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي؛ حتى لا تبقى (إسرائيل) كسلطة محتلة فوق القانون الدولي و تستطيع الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؛ قرر المؤتمر أن تقوم اللجنة الطبية للتحالف بالتنسيق مع مؤسسات فلسطينية ذات الصلة وعبر النقابات والمؤسسات الأوروبية والدولية لمتابعة ملفات الأسرى المرضى والعمل على تشكيل وفود طبية دولية للاطلاع على أوضاعهم الصحية، وتسليط الضوء على المعاناة التي يرزحون تحتها وتوفير العلاج الطبي الملائم لهم لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم.

وطالب المؤتمر، في بيانه الختامي، بالعمل على فضح سياسة الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم جميع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل سيما الطفل أحمد مناصرة الذي يتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتعذيب، داعيًا إلى العمل على رفع وتيرة التنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لتصعيد حملة التضامن معهم حتى نيلهم حريتهم.

وأكد المؤتمر ضرورة مواصلة الحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة القانونية في التحالف منذ بداية العام، والعمل مع المؤسسات ذات الصلة حتى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين والكف عن الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية.

ودان المؤتمر انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الصحفيين وجميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، لا سيما جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومعاقبة المسؤولين عن اغتياله.

ودعا المؤتمر إلى إطلاق حملة دولية لإدانة سياسة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء والأسرى باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والعمل من أجل الإفراج عن الجثامين ووقف معاناة ذويهم.

وعبر المؤتمر عن رفضه وإدانته لقرار حكومة الاحتلال حسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة ودعم تشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى ماديًا ومعنويًا.

المصدر / فلسطين أون لاين