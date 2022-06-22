قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير أبو شخيدم في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير مصعب أبو شخيدم في منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل، وانتشرت في محيطه بكثافة مع تحليق طيران مروحي في المنطقة.

وهددت قوات الاحتلال عائلة الأسير أبو شخيدم من إظهار أي مظاهر للفرح بالإفراج عنه والذي كان مقرراً اليوم.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتلوا منزل عائلة الأسير، وأزالوا يافطات التهنئة التي ترحب بالإفراج عنه بعد 11 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال الخيمة التي أقامتها العائلة أمام منزلها للترحيب بالمهنئين، وأخلت المواطنين الذين تواجدوا فيها بالقوة.

وسبق ذلك انتشار أمني مكثف لأجهزة أمن السلطة في المنطقة في محاولة لإجهاض أي استقبال للأسير أبو شخيدم.

وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، قد دعت الجماهير في الخليل، لاستقبال الأسير مصعب أبو شخيدم الذي أمضي 11 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو شخيدم، بتاريخ 23/08/ 2011، لدوره في تفجير حافلة صهيونية بالقدس عام 2011.

وأسفرت العملية البطولية عن مقتل مستوطنة وإصابة العشرات، إلى جانب مشاركة الأسير أبو شخيدم في التخطيط لعمليات أخرى للمقاومة.