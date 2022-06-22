احتفل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، بافتتاح مقره الجديد في مجمع أبوخضرة الطبي وسط مدينة غزة.

وحضر الاحتفال عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب وقادة القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والأطباء والوجهاء وحشد من المعنيين.

ورحب رئيس مجلس إدارة المستشفى د. جمال خصوان بالحضور، قائلًا:" يُشرفني في هذا اليوم المبارك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة إخواني وأخواتي إدارة المستشفى أن نرحب بكم جميعاً".

وأضاف خصوان، "إن افتتاح مستشفى الوفاء هذا الصرح الطبي المتميز الذي حمل اسم الوفاء منذ بداية نشأته، والذي لم يكن إسمًا مجردًا هكذا، يمثل انتقالة قوية في الخدمات التي يقدمها لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع "إن الإنجازات الحقيقية التي حققها الوفاء انعكست بشكل مباشر على تخفيف معاناة شعبنا الصابر المرابط، فأصبح اسم مستشفى الوفاء محفوراً في وعي أهلنا وأبناء شعبنا في قطاعنا الحبيب".

رسالة حياة

من جانبه قال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد الفرا: "أعيش لحظة رسالة يوصلها الشعب الفلسطيني من خلال هذا الصرح، بأننا شعب لا ينهزم بعد 8 سنوات من تدمير مستشفى الوفاء ها هو صرحًا جديد وتقوم مستشفى الوفاء من جديدا، هنا بجوار برج الجلاء الذي تم تدميره قبل عام، وإن شاء الله سيتم إعادة بناء برج الجلاء".

واعتبر الفرا أن افتتاح مشفى الوفاء رسالة للمحتل وللأعداء وللكل بأن هذا الشعب لا ينهزم ولا يتوقف وهو ماضً لنيل حقوقه واسترداد وطنه.

وأضاف "أستشعر لحظات النصر في افتتاح مستشفى الوفاء، وأن نرى ذلك بمثابة فرح وطني على أرض أبو خضرة هنا مكث الاحتلال ومراكز قيادته لمدة 38 عامًا إلى أن خرج مرحلياً".

وتابع الفرا: "اليوم أشعر بالفرح أن وصية عائشة ومكرم أبو خضرة الوصية التي كتبت عام 1935 وبعد نحو أكثر من 80 سنة، اليوم تم تنفيذ هذه الوصية، بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومستشفى الوفاء".

من جانبه قال رئيس اللجنة الإستشارية في محافظات غزة، د. زكريا اللوح، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزيرة الصحة الدكتورة: مي كيلة، "يشرفني ويسعدني في هذا اليوم العظيم أن أشارككم حفل افتتاح هذا المستشفى الكبير، كما وأريد أن أنقل لكم تحيات معالي وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي كيلة".

علاقة تكاملية

وتابع اللوح: "إننا نؤكد في وزارة الصحة حرصنا على تكاملية العلاقة بين القطاعين الحكومي والأهلي في المجال الصحي، ونؤكد لكم أن الوزارة تسير وفق خطة منهجية استراتيجية تقضي بدعم المؤسسات الصحية وتفعيل دورها بشكل ممنهج لكي تخدم القطاع الصحي في قطاعنا الحبيب وتوطين الخدمة".

وأضاف "إننا في هذا المقام إذ نهنئ أنفسنا وشعبنا الفلسطيني بافتتاح هذا الصرح الكبير لخدمة أفضل في مجال التأهيل والجراحة، ويسعدني أن انقل لكم تحيات معالي وزيرة الصحة واعجابها وشكرها لهذا الصرح العظيم".

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية، حيث تم عرض فيلم "عودة الوفاء" والذي لخص تاريخ مستشفى وعرض المراحل الصعبة التي مر بها المستشفى.

وكان مستشفى الوفاء قد أتم نقل مرضاه للمقر الجديد أواخر مارس الماضي حيث تم تشغيل المبنى، فيما أتم اليوم حفل افتتاح مقره.

ويأتي حفل الوفاء بعد ثمان سنوات من تدمير الاحتلال لجميع مقراتها شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة في حرب عام 2014م.

ويُقدم مستشفى الوفاء خدمات التأهيل الطبي، لمصابي الجلطات الدموية، وللجرحى، ولمصابي حوادث الطرق، وخدمات علاجية لمرضى التقرحات الفراشية والقدم السكري، والعلاج بالأكسجين، وإجراء فحوصات فريدة مثل: "ديناميكية التبول، وقياس كثافة العظام، والتروية الدموية"، ويستعد لتوسيع خدماته بتخصصات مميزة وفريدة من نوعها.













المصدر / فلسطين أون لاين