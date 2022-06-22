الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ الباز حتى الخامس من الشهر المقبل

مددت محكمة "صلح" الاحتلال في "ريشون لتسيون"، اليوم، الأربعاء، اعتقال الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، لغاية الخامس من الشهر المقبل، إلى أن يقدم ما يسمى "ضابط سلوك" تقريره في الملف.

وقال المحامي رئيس أبو سيف، في تصريح صحفي، إن ضابط السلوك طلب تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز إلى السابع من تموز/ يوليو المقبل، إلا أن طاقم الدفاع طلب تقديم موعد الجلسة إلى 5 تموز القادم.

وأوضح أبو سيف، أن ضابط السلوك سيقدم تقريره للمحكمة خلال الجلسة القادمة للبت في طلب إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ الباز في 30 من نيسان/ إبريل الماضي بتهمة، ""التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وحكمت محكمة الاحتلال، سابقًا على الشيخ يوسف الباز بالسجن الفعلي في ملف "الاعتداء على يهودي" بالسجن 20 شهرًا، حيث يحاكم الباز في ملفين منفصلين وهما ملف "الاعتداء على يهودي" وملف آخر تتهمه فيه نيابة الاحتلال بـ "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى في رمضان، كما أنه يُحاكم في لائحة اتهام أخرى بزعم التحريض على العنف في أيار/ مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين