حماس: الضفة تعيش تصعيدًا لانتهاكات أجهزة أمن السلطة

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، اليوم الأربعاء، إن "الضفة تعيش تصعيدًا واسعًا لانتهاكات أجهزة أمن السلطة وتجاوزاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني".

ودان البرغوثي، في بيان صحفي، ما وصفها بـ"الممارسات القمعية"، مطالبًا الكل الفلسطيني "بالتحرك لوقف هذه السلوكيات، التي تأتي في توقيت مريب، يهدف للفت الأنظار عن جرائم الاحتلال بحق الأرض والإنسان في الضفة الغربية".

وأكد أن "جميع الإجراءات القمعية لن تنجح في ترهيب شعبنا في الضفة، ولن تقدر على إعادة عقارب الساعة للوراء".

واستدرك: "جماهيرنا التي تحركت في مواجهة الاحتلال الصهيوني لن تتراجع مهما كانت الضغوط، وستنجح لا محالة في حماية حقوقها، ومواجهة عدوها".

وأشار البرغوثي إلى أن "من مظاهر التجاوزات التي ارتكبتها السلطة في الضفة: الإفراج عن قتلة الشهيد نزار بنات، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين، وإعادة اعتقالهم، وتصاعد وتيرة تعذيب المعتقلين السياسيين".

يذكر أن أجهزة أمن السلطة قمعت، الإثنين الماضي، موكب استقبال القيادي في حركة حماس، عبد الخالق النتشة، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال، بعد عامين من الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين