الشيخ صلاح يحمل الاحتلال مسؤولية أي مساس به

نفى الشيخ رائد صلاح صحة الأخبار التي تناقلتها بعض الصفحات والمجموعات، مساء أمس الثلاثاء، بشأن إصابته بإطلاق نار خلال تواجده في مدينة أم الفحم، داعيًا وسائل الإعلام للتعامل بمهنية في تداول الأخبار.

وقال صلاح في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "نطمئن أهلنا وشعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة الإسلامية والعالم العربي أنّني بخير والحمد لله، وأتمتع بالصحة والعافية، وأشكر جميع الهيئات والشخصيات التي بادرت للتثبّت والاطمئنان علي".

وأضاف البيان، "ينبغي على المؤسسات الإعلامية التعامل بمهنية ومصداقية في تداول أي خبر قد يردها والتثبّت من المصادر الرسمية، حتى لا تكون أداة لنقل الشائعات والأخبار المُضلّلة".

وتابع الشيخ رائد صلاح في بيانه، "سنلاحق قضائيًا الجهات التي اختلقت و روّجت للخبر، لما كان لهذا الفعل من أثر نفسي على أسرة و محبي الشيخ في الأقطار كافّة".

وحمّل صلاح سلطات الاحتلال مسؤولية أي خطر قد يصيبه مستقبلًا بسبب التحريض الذي تمارسه بعض الجهات الإعلامية الإسرائيلية، وبعض الشخصيات وصفحات المتطرفين، تجاه حياته.

وأردف البيان، "الشيخ مستمر في تحقيق رسالة لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني، وتعزيز روابط الأمن والسّلم الاجتماعي، والعمل على حماية الثوابت الفلسطينية العروبية الإسلامية".

ومساء أمس الثلاثاء تداولت بعض الصفحات على "فيس بوك" والمجموعات على "واتس أب" خبرًا يشير إلى أن الشيخ رائد صلاح أصيب بإطلاق نار إصابة خطيرة، الأمر الذي نفاه مقربون من صلاح.