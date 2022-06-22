حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة رفع الحصار عن غزة

رحّبت حركة "حماس" بالتصريحات الصادرة عن المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ والتي تطرَّق فيها إلى المعاناة الإنسانية الصعبة لأهالي قطاع غزَّة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 15 عاماً، ومطالبته بضرورة رفعه كاملًا.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات لمسؤول أممي، تكشف مجدّداً حجم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني جرّاء هذا الحصار الظالم، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وانتهاكٍ صارخ لأبسط حقوق الإنسان.

وتابع أن هذا "يستدعي إنهاءه فوراً، ووضع حد لسياسة الفصل العنصري ونظام "الأبارتهايد" الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".

ودعا برهوم الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ كلّ هذه التصريحات والتقارير بجديَّة، والعمل على تكثيف الجهود لإنهاء معاناة شعبنا، والضغط على الاحتلال لرفع حصاره المفروض على قطاع غزَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين