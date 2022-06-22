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حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة

22 يونيو 2022 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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ولي العهد الكويتي

أعلن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة موجهة للشعب الكويتي، ألقاها ولي العهد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح، إنه "استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة".

وأضاف: "مرسوم الحل (مجلس الأمة) والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة".

وتابع: "قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي".

وشدد على أن "الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول".

ودعا ولي العهد مواطني بلاده إلى "عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا".

المصدر / الأناضول
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#الكويت #مجلس الأمة

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