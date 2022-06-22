الاحتلال يبعد شابًّا عن البلدة القديمة في القدس

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابًّا عن البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب شادي أبو اسنينة من البلدة القديمة، ثم فرضت عليه الإبعاد عن البلدة لمدة أسبوعين.

ويندرج الإبعاد عن المدينة المقدسة ضمن عقوبات الاحتلال القمعية بحق المقدسيين وخصوصاً النشطاء منهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التهويدية في المدينة ومقدساتها.

واعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، الأحد الماضي، شادي أبو سنينة أثناء خروجه من المسجد الأقصى من جهة باب حطة.

واقتادت عناصر الاحتلال الشاب المقدسي إلى مركز اعتقال القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس المحتلة للتحقيق معه.

المصدر / فلسطين أون لاين