حماس تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال

قدمت حركة حماس التعازي إلى الشعب الأفغاني وقيادته، في ضحايا الزّلزال الأليم الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان، وخلّف مئات الضحايا والجرحى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنَّنا وإذ نعزّي الشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب الأليم، لنعرب عن تضامننا الكامل معهم، وندعو الله تعالى أن يحفظ بلادهم، ويرزق أهالي الضحايا والجرحى جميل الصبر وحسن العزاء.

وسألت حماس الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان بقوة 5.9 درجات، إلى 920 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين