حريق بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى

اندلع اليوم الأربعاء حريق في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن ألسنة الدخان تصاعدت من المقبرة، وسط قيود تفرضها سلطات الاحتلال على عمليات الترميم اللازمة للمقدسات الإسلامية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تستمر منذ سنوات، بمنع أي عمليات ترميم للمسجد الأقصى، أو أي من معالمه.

وأظهرت صور، الخميس الماضي، سقوط أحد الأحجار الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى، داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم، من أعلى المحراب الموجود في المصلى، وهي نقطة تقع أسفل محراب الجامع القبلي (تقريبًا).

وأشار مختصون فلسطينيون إلى أن سقوط هذا الحجر يأتي بعد سنوات من منع سلطات الاحتلال للأوقاف الإسلامية في القدس من ترميم أسوار المسجد الأقصى المبارك، وبالذات الجنوبية المطلة على التسويات.

وأضاف المختصون أن الحفريات في المنطقة الجنوبية مستمرة "بوتيرة غير مسبوقة"، وتُسمع أصواتها في كثير من الأحيان من داخل تسويات "الأقصى"، ولا سيما التسوية الجنوبية الغربية بين الجامع القبلي والمتحف الإسلامي.

المصدر / وكالات